Sieste musicale BFM Landouge Limoges
Sieste musicale BFM Landouge Limoges vendredi 26 juin 2026.
Limoges
Sieste musicale
BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Profitez d’un moment de détente, lors d’une sieste musicale, au son de la musique emblématique du festival de Woodstock, qui incarne l’esprit de paix et d’amour.
Inscriptions et informations complémentaires auprès de la bibliothèque. .
BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 16
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English :
L’événement Sieste musicale Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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