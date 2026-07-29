Signature Art Fair, 1e édition de la foire internationale d’art moderne et contemporain en édition limitée au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Signature Art Fair est le nouveau rendez-vous dédié à l’art moderne et contemporain en édition limitée. Pour sa première édition, le salon investit Le Carreau du Temple et met à l’honneur une pratique essentielle de la création contemporaine encore trop souvent reléguée au second plan.

Pensé comme un temps spécifique au sein d’une semaine parisienne déjà très dynamique autour de la photographie, Signature Art Fair réunit une quarantaine de galeries et d’éditeur·ices français·es et internationaux·ales engagé·es dans la production, l’accompagnement et la diffusion d’œuvres numérotées et tirées en série limitée.

L’édition y est envisagée comme une pratique pleinement intégrée au travail des artistes : gravure, estampe, photographie, sérigraphie, œuvre imprimée, objet édité, sculpture ou formes hybrides. Souvent au cœur des démarches de création, ces formes restent pourtant peu visibles dans les grands rendez-vous de l’art.

Le salon met en lumière le rôle complémentaire de l’artiste, de l’éditeur·ice et de la galerie, dont le dialogue permet à l’œuvre multiple d’être produite, accompagnée, diffusée et collectionnée, tout en préservant son exigence artistique.

Horaires :

Jeudi 12 novembre 2026 : Invitations et pass VIP uniquement

Vendredi 13 novembre 2026 : 11h à 20h – Ouverture publique

Samedi 14 novembre 2026 : 11h à 20h

Dimanche 15 novembre 2026 : 11h à 19h

Le nouveau rendez-vous au cœur de Paris pour regarder autrement l’édition et reconnaître pleinement sa place dans la création contemporaine jeudi 12 au dimanche 15 novembre 2026 au Carreau du Temple !

Du jeudi 12 novembre 2026 au dimanche 15 novembre 2026 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 11h00 à 20h00

payant

Tarifs à venir

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-13T12:00:00+01:00

fin : 2026-11-15T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-13T11:00:00+02:00_2026-11-13T20:00:00+02:00;2026-11-14T11:00:00+02:00_2026-11-14T20:00:00+02:00;2026-11-15T11:00:00+02:00_2026-11-15T19:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/6C6EVT6F +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



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