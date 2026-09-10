Signature BD David Prudhomme La Galerne Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Signature BD David Prudhomme

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

L’auteur-illustrateur de bandes dessinées David Prudhomme adapte la nouvelle Les Oliviers de Négus de Laurent Gaudé ( Chien 51 ) pour associer ses couleurs et son talent au somptueux texte de l’auteur.

Les Oliviers de Négus est une vibrante histoire de transmission et de résistance.

A Peschici, en Italie, Zio Négus était un marginal, un trublion qui prit résolument le parti de la terre contre celui des hommes, dévorés par le profit. Je parle au nom des arbres, disait-il. Et cela faisait rire les imbéciles .

Le narrateur, en route pour l’enterrement de Négus, se replonge dans ses souvenirs.

Cette signature, organisée par La Galerne, entre dans la programmation Un Automne à Buller. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52 librairie.galerne@wanadoo.fr

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English : Signature BD David Prudhomme

L’événement Signature BD David Prudhomme Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie