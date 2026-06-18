Signature jeunesse BD STI La Galerne Le Havre
Signature jeunesse BD STI La Galerne Le Havre samedi 4 juillet 2026.
Le Havre
Signature jeunesse BD STI
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Havrais d’adoption, le scénariste-illustrateur STI ( Le journal de Mickey , Spirou , auteur des Profs …) vient signer ses deux derniers albums Les jumeaux Lucarne , à découvrir à l’occasion de la Coupe du Monde 2026, mais aussi depuis avril dans les pages du magazine So Foot club.
Et le tome 24 de la série Les Foot maniacs !
Une dédicace BD jeunesse à ne pas manquer, et ce n’est pas que pour les amateurs de foot ! .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52 librairie.galerne@wanadoo.fr
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English : Signature jeunesse BD STI
L’événement Signature jeunesse BD STI Le Havre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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