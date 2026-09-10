Signature jeunesse Christine Schneider & Hervé Pinel La Galerne Le Havre
samedi 3 octobre 2026 · La Galerne · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Signature jeunesse Christine Schneider & Hervé Pinel
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Une autrice, Christine Schneider, un illustrateur, Hervé Pinel, et trois beaux albums jeunesse pour cette signature à ne pas manquer, à partir de 3 ans !
Christine Schneider et Hervé Pinel signeront leurs nouveautés
Le gardien des contes L’heure est grave ! Les contes ses sont tous mélangés. Heureusement, on peut compter sur le gardien des contes pour rassembler les Trois petits cochons et guider le Petit Poucet. Des clins d’oeil à Perrault, Andersen, Tomi Ungerer et aux frères Grimm.
Quand une licorne rencontre un dinosaure Après Raconte-moi une histoire, voici un album drôle et complice, d’un père qui raconte à sa fille avec beaucoup d’entrain l’histoire d’une licorne qui n’a pas de corne et d’un dinosaure qui n’en a pas non plus ! Irrésistible !
Chut, je dors ! C’est le soir, la maison est paisible. Dans la nuit noire, Sidonie voudrait bien dormir. Mais au grenier, c’est le raffut. A croire que les animaux se sont donnés rendez-vous. Tous trouveront-ils le sommeil .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52 librairie.galerne@wanadoo.fr
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English : Signature jeunesse Christine Schneider & Hervé Pinel
L’événement Signature jeunesse Christine Schneider & Hervé Pinel Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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