S’il n’y avait qu’une image, Hôpital Tenon, Paris

Informations pratiques

S’il n’y avait qu’une image Mercredi 4 novembre, 14h00 Hôpital Tenon Paris

Réservé aux patients

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00

Rencontre avec Hélène Mauri, infirmière et photographe. Echanges sur son projet de patients en fin de vie et du livre « S’il n’y avait qu’une image ».

Hôpital Tenon 4 rue de la Chine Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France

Rencontre avec Hélène Mauri, infirmière et photographe. Echanges sur son projet de patients en fin de vie et du livre « S’il n’y avait qu’une image ».

©Hélène Mauri