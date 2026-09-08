AGENDA · Paris
S’il n’y avait qu’une image, Hôpital Tenon, Paris
mercredi 4 novembre 2026 · Hôpital Tenon · Paris
Informations pratiques
S’il n’y avait qu’une image Mercredi 4 novembre, 14h00 Hôpital Tenon Paris
Réservé aux patients
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00
Rencontre avec Hélène Mauri, infirmière et photographe. Echanges sur son projet de patients en fin de vie et du livre « S’il n’y avait qu’une image ».
Hôpital Tenon 4 rue de la Chine Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France
Rencontre avec Hélène Mauri, infirmière et photographe. Echanges sur son projet de patients en fin de vie et du livre « S’il n’y avait qu’une image ».
©Hélène Mauri
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