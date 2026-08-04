Informations pratiques

Le Mans

Silence

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12 21:30:00

Date(s) :

2026-12-12

La batteuse et percussionniste Lucie Antunes partagera la scène avec six interprètes chapeautés par la chorégraphe Mathilde Monnier pour un concert dansé où les montées paroxystiques et les rythmiques obsessionnelles vous plongeront dans un état proche de la transe chamanique. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Silence Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72