Silent prayers & electronic visions, Opéra de Lille, Lille
samedi 7 novembre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
Silent prayers & electronic visions Samedi 7 novembre, 21h00 Opéra de Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T21:00:00+01:00 – 2026-11-07T23:59:00+01:00
Fin : 2026-11-07T21:00:00+01:00 – 2026-11-07T23:59:00+01:00
Concert Insomniaque au Grand foyer
Concert 1 – 21 h
Pièces de Henry Purcell, Philippe Hersant, John Taverner, Arvo Pärt, Thomas Tallis
Concert 2 – 22 h 30
Pièces de Steve Reich, Pérotin, Fredrik Zeller, Giacinto Scelsi, Morton Feldman, Gavin Bryars, Toshio Hosokawa, Per Nørgård
Concert 3 – minuit
Hommage à Wendy Carlos par les DJ Arandel et Camille Rhonat
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content/ »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/silent-prayers-electronic-visions/ »}]
Compagnie La Tempête
© Antoine Grenez
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