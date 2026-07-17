Silent prayers & electronic visions, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Silent prayers & electronic visions Samedi 7 novembre, 21h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T21:00:00+01:00 – 2026-11-07T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-07T21:00:00+01:00 – 2026-11-07T23:59:00+01:00

Concert Insomniaque au Grand foyer

Concert 1 – 21 h

Pièces de Henry Purcell, Philippe Hersant, John Taverner, Arvo Pärt, Thomas Tallis

Concert 2 – 22 h 30

Pièces de Steve Reich, Pérotin, Fredrik Zeller, Giacinto Scelsi, Morton Feldman, Gavin Bryars, Toshio Hosokawa, Per Nørgård

Concert 3 – minuit

Hommage à Wendy Carlos par les DJ Arandel et Camille Rhonat

Plus d’infos

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content/ »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/silent-prayers-electronic-visions/ »}]

Compagnie La Tempête

© Antoine Grenez