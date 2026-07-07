Silvia Ribeiro Ferreira et Ali Hamra Festival Éclats d’Émail 2026 BFM Aurence Limoges

Informations pratiques

Limoges

Silvia Ribeiro Ferreira et Ali Hamra Festival Éclats d’Émail 2026

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 18:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Pour cette 21ème Edition, nous poursuivons un travail initié en amont par la BFM d’Aurence et confié à l’excellent dessinateur caricaturiste syrien, Ali HAMRA. De cette invitation est née la mise en musique et en espace Live de futures productions graphiques. Rodée aux exercices et aux idées hors normes , la talentueuse saxophoniste compositrice, Silvia RIBEIRO FERREIRA a accepté immédiatement de travailler sur cette idée d’accompagner le caricaturiste dans son déroulé et de créer ce nouvel univers. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Silvia Ribeiro Ferreira et Ali Hamra Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Silvia Ribeiro Ferreira et Ali Hamra Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole