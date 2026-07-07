Silvia Ribeiro Ferreira et Ali Hamra Festival Éclats d’Émail 2026 BFM Aurence Limoges
vendredi 27 novembre 2026 · BFM Aurence · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Silvia Ribeiro Ferreira et Ali Hamra Festival Éclats d’Émail 2026
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Pour cette 21ème Edition, nous poursuivons un travail initié en amont par la BFM d’Aurence et confié à l’excellent dessinateur caricaturiste syrien, Ali HAMRA. De cette invitation est née la mise en musique et en espace Live de futures productions graphiques. Rodée aux exercices et aux idées hors normes , la talentueuse saxophoniste compositrice, Silvia RIBEIRO FERREIRA a accepté immédiatement de travailler sur cette idée d’accompagner le caricaturiste dans son déroulé et de créer ce nouvel univers. .
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Silvia Ribeiro Ferreira et Ali Hamra Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Silvia Ribeiro Ferreira et Ali Hamra Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole
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