Simon Gauchet L’Expérience de l’Arbre La Maison du Théâtre Brest

Informations pratiques

Brest

Simon Gauchet L’Expérience de l’Arbre

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 19:30:00

fin : 2026-11-12 21:00:00

Date(s) :

2026-11-12 2026-11-13

Un comédien français, un acteur de théâtre Nô et… un arbre. Autour de ce trio naît un spectacle joueur et poétique où l’art et la nature engagent un dialogue inattendu.

Sur la scène, les deux acteurs en présence l’un issu de l’école occidentale, l’autre héritier du Nô, tradition millénaire japonaise se transmettent des fragments de leur vie, se racontent des histoires et dévoilent leurs mythologies. Au centre, un arbre témoin silencieux, presque magique veille. Fantômes, récits et figures surgissent alors, comme autant de souvenirs à partager. Entre humour, poésie et bricolage joyeux, le spectacle invite à écouter autrement les autres, le monde, la nature.

Cette expérience malicieuse, douce et savante, célèbre le théâtre autant que le vivant.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

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English :

L’événement Simon Gauchet L’Expérience de l’Arbre Brest a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue