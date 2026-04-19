Simone Veil et Gisèle Halimi : être une mentsch Mémorial de la Shoah Paris
Simone Veil et Gisèle Halimi : être une mentsch Mémorial de la Shoah Paris mardi 12 mai 2026.
« C’est la sœur que je me serais choisie », confie Gisèle Halimi, avocate et militante féministe, lorsque son amie Simone Veil disparaît en 2017. Les deux femmes sont nées en 1927, la première en Tunisie dans une famille juive pratiquante et pauvre, la seconde à Nice de parents juifs, laïcs, républicains et patriotes. Passionnées de justice, elles deviennent respectivement avocate et magistrate, leur amitié se noue et se cristallise autour de combats communs pour les droits des femmes et la légalisation de l’avortement en France.
En présence d’Annick Cojean, grand reporter au Monde, auteure de Simone Veil ou la force d’une femme (Steinkis éditions) et coauteure avec Gisèle Halimi d’Une farouche liberté (Grasset), et de David Teboul, artiste, auteur et commissaire de l’exposition.
En conversation avec Léa Veinstein, auteure et philosophe.
Dans le cadre de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi
Le mardi 12 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif: 3€ à 5€
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-13T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/simone-veil-et-gisele-halimi-etre-une-mentsch +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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