Simone Veil, Les Combats d’une effrontée Roubaix

Roubaix

Simone Veil, Les Combats d’une effrontée

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 20:00:00

fin : 2027-01-26 21:15:00

Date(s) :

2027-01-26

D’après _Une vie_, de Simone Veil | Mise en scène de Pauline Susini

L’histoire débute le jour de son entrée au Panthéon en 2018. Camille, une jeune doctorante, témoigne à la radio. Sa parole laisse peu à peu place à la voix de son aînée, tirée de ses mémoires (Une vie). De la tragédie des camps à son combat acharné pour l’Europe et la légalisation de l’IVG, la pièce retrace un destin hors du commun.

Cette adaptation lumineuse interroge la force de l’engagement et l’immense héritage laissé aux nouvelles générations. Une œuvre nécessaire pour redécouvrir, au-delà de l’icône politique, l’humanité inaltérable de l’une des femmes préférées des Français.

D’après _Une vie_, de Simone Veil | Mise en scène de Pauline Susini

L’histoire débute le jour de son entrée au Panthéon en 2018. Camille, une jeune doctorante, témoigne à la radio. Sa parole laisse peu à peu place à la voix de son aînée, tirée de ses mémoires (Une vie). De la tragédie des camps à son combat acharné pour l’Europe et la légalisation de l’IVG, la pièce retrace un destin hors du commun.

Cette adaptation lumineuse interroge la force de l’engagement et l’immense héritage laissé aux nouvelles générations. Une œuvre nécessaire pour redécouvrir, au-delà de l’icône politique, l’humanité inaltérable de l’une des femmes préférées des Français. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Based on *Une vie* by Simone Veil | Directed by Pauline Susini

The story begins on the day of her induction into the Panthéon in 2018. Camille, a young doctoral student, speaks on the radio. Her words gradually give way to the voice of her elder self, drawn from her memoirs (*Une vie*). From the tragedy of the camps to her relentless fight for Europe and the legalization of abortion, the play traces an extraordinary life story.

This illuminating adaptation explores the power of commitment and the immense legacy left to future generations. A work essential for rediscovering, beyond the political icon, the unalterable humanity of one of France’s most beloved women.

L’événement Simone Veil, Les Combats d’une effrontée Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme