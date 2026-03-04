Simplifiez vos missions grâce à l’IA // Inscrivez-vous à l’atelier IA !, Paris Porte De Versailles – SolutionsCSE, Paris

Simplifiez vos missions grâce à l’IA // Inscrivez-vous à l’atelier IA ! Mercredi 18 mars, 11h00 Paris Porte De Versailles – SolutionsCSE Paris

Animé par un expert, participez à notre atelier et apprenez à utiliser des outils d’intelligence artificielle (IA) pour :

Rédiger vos PV

Produire des synthèses de réunion

Améliorer vos communications auprès des salariés !

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place à l’atelier.

https://dweb.typeform.com/to/k90A5o5m

Places limitées à 20 personnes.

Paris Porte De Versailles – SolutionsCSE 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France

Découvrez comment l’IA peut faciliter votre quotidien d’élu de CSE. IA