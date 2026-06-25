Simulacres aux Magasins Généraux Magasins Généraux Pantin
jeudi 25 juin 2026 · Magasins Généraux · Pantin
Informations pratiques
Quand l’art trouble le réel.
L’exposition explore les multiples manières dont les artistes brouillent les frontières entre réalité et apparence. Des procédés artisanaux aux technologies les plus avancées, elle met en lumière les stratégies de mimétisme, d’illusion et de simulation qui traversent l’histoire récente de la création artistique.
Hyperréalisme, jeux perceptifs, simulacres numériques, jusqu’aux images générées par intelligence artificielle, il s’agit d’interroger notre faculté à distinguer le vrai du faux. Entre fascination, vertige et critique, « Simulacres » décrypte ainsi les glissements de la perception à l’heure où les imagesdeviennent de plus en plus indiscernables, où le faux et l’illusion ne sont plus l’exception mais une norme à comprendre, déjouer ou sublimer.
COMMISSARIAT
Anna Labouze & Keimis Henni
LES ARTISTES EXPOSÉ·ES
Pauline Bastard, Laura Bottereau & Marine Fiquet, Alice Brygo, Julian Charrière, Sarah Anais Desbenoit, Marine Ducroux-Gazio, Lou Fauroux, Mayara Ferrao, Ryan Gander, Dhewabi Hadjab, Holly Herndon & Mat Dryhurst, Ann Veronica Janssens, Tony Mattelli, Maria Mavropoulou, Ivan Navarro, Bill Posters, Jon Rafman, Arinze Stanley, Julius Von Bismark
LIBRAIRIE-CAFÉ ÉPHÉMÈRE
Les Magasins Généraux et la librairie Un livre et une tasse de thé s’associent pour proposer un pop-up librairie-café inédit à Pantin : Un livre et une tasse d’été. Durant l’exposition « Simulacres », le salon Un livre et une tasse d’été s’installera au cœur du bâtiment ainsi que le long du canal de l’Ourcq, offrant au public du lieu un cadre pour se détendre. Cette initiative vise à créer un nouveau lieu de vie, invitant le public à découvrir une sélection de livres en lien avec la thématique de l’exposition et à profiter d’une offre de cafés, de thés et de pâtisseries.
Les Magasin Généraux présentent l’exposition collective « Simulacres » du 25 juin au 27 septembre 2026.
Du jeudi 25 juin 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00
Date(s) :
Magasins Généraux 1, rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin
https://magasinsgeneraux.com/exposition/simulacres-exposition-2026/ hello@magasinsgeneraux.com
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