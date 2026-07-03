Leurs coeurs se balancer, Théâtre du Fil de l’Eau, Pantin

Informations pratiques

Leurs coeurs se balancer 10 – 12 juin 2027 Théâtre du Fil de l’Eau Seine-Saint-Denis

Invitation sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-10T10:00:00+02:00 – 2027-06-10T10:35:00+02:00

Fin : 2027-06-12T11:00:00+02:00 – 2027-06-12T11:35:00+02:00

Dans une forêt entre le jour et la nuit, une petite fille sans nom part à la recherche de son identité. Sur son chemin, elle recontre des personnages étonnants : Court-très-vite, qui court après le temps, et un lapin sans visage. Grâce à leur compagnie, elle découvre la tendresse, l’amitié et la beauté des choses simples

Portée par les voix et la musique, cette aventure poétique célèbre la douceur de vivre. Pas besoin d’être fort pour grandir : le doute, l’écoute, et la sensibilité sont des forces précieuses. Un spectacle sensoriel où les instruments et émotions vibrent ensemble.

Spectacle à partir de 3 ans. Durée : 35 mn.

Texte : Claudine Galea (commande d’écriture)

Mise en scène : Christophe Laluque

Jeu : Chantal Lavallée, Clémentine Lebocey, Rosa Pradinas

Oeuvres lumineuses : Franz Laimé

Costumes : Lou Bonnaudet

Regard chorégraphique : Olivier Renouf

Oreille musicale : Joseph Robinne

Texte représenté par L’Arche – agence théâtrale, disponible aux Éditions Espaces 34

Diffusion : (diffusion@amin-theatre.fr)

Production : Amin Théâtre

Coproductions : Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne – Scène

Conventionnée d’Intérêt National art, enfance, jeunesse, L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard, Théâtre Brétigny – Scène Conventionnée d’Intérêt National arts & humanités, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Théâtre du Fil de l’eau à Pantin.

Résidence d’écriture à Cannes portée par le théâtre municipal de La Licorne, scène conventionnée Art, enfance, jeunesse et la Ville de Cannes.

Aides à la résidence : La Minoterie, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse – Dijon, et Théâtre Dunois.

Avec la participation du Studio | ESCA.

La compagnie est soutenue par : DRAC Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication (compagnie conventionnée), Conseil Régional d’Île-de-France, Conseil Départemental de l’Essonne. Avec l’aide à la résidence laboratoire et l’aide à la diffusion de la Ville de Paris.

Théâtre du Fil de l’Eau 20 Rue Delizy, 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@amin-theatre.fr »}]

Amin Théâtre – Christophe Laluque Théâtre Amin Théâtre

Ernesto Timor