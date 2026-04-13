Sinclair La BAM Metz
Sinclair La BAM Metz samedi 7 novembre 2026.
Metz
Sinclair
La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
En 2026 une nouvelle ère s’annonce pour Sinclair, plus lumineuse et intense que jamais. Entouré de ses cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontournables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy, porté par une voix toujours plus affirmée. Le funk reste au cœur de son ADN, mais s’ouvre à une palette sonore plus large, où se croisent nuances soul, pop, rock et sonorités modernes. Plus qu’une nouvelle tournée, LUMIèRE affirme le renouveau d’un artiste libre, inspiré et incandescent.Tout public
.
La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In 2026, a new era dawns for Sinclair, brighter and more intense than ever. Surrounded by his five peerless musicians, Sinclair brilliantly blends his must-have tracks and new compositions in an energetic, mature and deeply groovy show, carried by an ever more assertive voice. Funk remains at the heart of his DNA, but opens up to a wider palette of sounds, with nuances of soul, pop, rock and modern sounds. More than a new tour, LUMIèRE affirms the renewal of a free, inspired and incandescent artist.
L’événement Sinclair Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- La Légende de Monte Cristo Les Arènes Metz 25 avril 2026
- Quelle différence ça fait ? Salle Braun Metz 25 avril 2026
- Veronika NiKolic & Antony Adam Birthday Social Club Kinepolis St-Julien-lès-Metz Metz 25 avril 2026
- Retour à la maison avec bébé la place du père La Maison des bébés Metz 25 avril 2026
- Bus de la Vue et Dépistage Diabète Metz 25 avril 2026