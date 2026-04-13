Sinclair La BAM Metz

Metz

Sinclair

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

En 2026 une nouvelle ère s’annonce pour Sinclair, plus lumineuse et intense que jamais. Entouré de ses cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontournables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy, porté par une voix toujours plus affirmée. Le funk reste au cœur de son ADN, mais s’ouvre à une palette sonore plus large, où se croisent nuances soul, pop, rock et sonorités modernes. Plus qu’une nouvelle tournée, LUMIèRE affirme le renouveau d’un artiste libre, inspiré et incandescent.Tout public

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La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

In 2026, a new era dawns for Sinclair, brighter and more intense than ever. Surrounded by his five peerless musicians, Sinclair brilliantly blends his must-have tracks and new compositions in an energetic, mature and deeply groovy show, carried by an ever more assertive voice. Funk remains at the heart of his DNA, but opens up to a wider palette of sounds, with nuances of soul, pop, rock and modern sounds. More than a new tour, LUMIèRE affirms the renewal of a free, inspired and incandescent artist.

L’événement Sinclair Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ