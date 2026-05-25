Sinon on te mange ! Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

Mais s’intégrer n’est pas si simple : disproportionné·es dans un monde fait pour de petits êtres, ils sont maladroit·es et marginalisé·es.

Cette nouvelle vie crée son lot d’émotions négatives. Pour s’adapter, ils remplacent la chair des enfants par des légumes (au moins, leur peau est toute aussi douce…). Seulement voilà, une vieille croyance d’ogre définit les légumes comme dangereux : il ne faut surtout pas les croquer !

SINON ON TE MANGE ! raconte une famille d’ogres. PÈRE, MÈRE, FILS et FILLE ont décidé de ne plus se cacher et de vivre au milieu des humains.

Le jeudi 27 août 2026

de 11h00 à 11h45

Le mercredi 26 août 2026

de 11h00 à 11h45

Le mardi 25 août 2026

de 11h00 à 11h45

Le dimanche 23 août 2026

de 11h00 à 11h45

Le samedi 22 août 2026

de 11h00 à 11h45

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-22T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T14:45:00+02:00

Date(s) : 2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T11:45:00+02:00;2026-08-23T11:00:00+02:00_2026-08-23T11:45:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T11:45:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T11:45:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T11:45:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/sinon-on-te-mange/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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