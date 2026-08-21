Informations pratiques

Sète

SIR JOHN IS BACK

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Comédie d’aventure et d’action visuelle et sonore

Comédie d’aventure et d’action visuelle et sonore

L’avis du Théâtre de Poche :

Une mécanique burlesque redoutable !

Olivier Sir John nous entraîne dans une aventure aussi improbable que jubilatoire. Avec une étonnante maîtrise du rythme et du jeu, il déploie un univers aussi inventif qu’efficace.

Impossible de résister à cette fantaisie parfaitement orchestrée

Débarquant sur scène avec grande classe, Sir John, agent secret très spécial, va au fur et à mesure s’embourber dans autant de situations cocasses que désopilantes. Comédie d’aventures et d’actions, cette parodie de films d’espionnage nous entraîne dans un univers déjanté et burlesque.

Un spectacle mené tambour battant par un comédien brillant qui entraîne à chacune de ses représentations un public conquis par ses exploits.

Extrait de presse : Olivier Thomas se révèle un virtuose du mime et du bruitage. Avec un minimum de mots, il nous entraîne au fil d’aventures plus loufoques les unes que les autres, plus hilarantes aussi. Un spectacle surprenant et très original. TELERAMA .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : SIR JOHN IS BACK

A visual and auditory action-adventure comedy

L’événement SIR JOHN IS BACK Sète a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau