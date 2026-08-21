SIR JOHN IS BACK Sète
jeudi 31 décembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
SIR JOHN IS BACK
29 grande rue haute Sète Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Comédie d’aventure et d’action visuelle et sonore
Comédie d’aventure et d’action visuelle et sonore
L’avis du Théâtre de Poche :
Une mécanique burlesque redoutable !
Olivier Sir John nous entraîne dans une aventure aussi improbable que jubilatoire. Avec une étonnante maîtrise du rythme et du jeu, il déploie un univers aussi inventif qu’efficace.
Impossible de résister à cette fantaisie parfaitement orchestrée
Débarquant sur scène avec grande classe, Sir John, agent secret très spécial, va au fur et à mesure s’embourber dans autant de situations cocasses que désopilantes. Comédie d’aventures et d’actions, cette parodie de films d’espionnage nous entraîne dans un univers déjanté et burlesque.
Un spectacle mené tambour battant par un comédien brillant qui entraîne à chacune de ses représentations un public conquis par ses exploits.
Extrait de presse : Olivier Thomas se révèle un virtuose du mime et du bruitage. Avec un minimum de mots, il nous entraîne au fil d’aventures plus loufoques les unes que les autres, plus hilarantes aussi. Un spectacle surprenant et très original. TELERAMA .
29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SIR JOHN IS BACK
A visual and auditory action-adventure comedy
L’événement SIR JOHN IS BACK Sète a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- TOUT VA BIEN Sète 11 septembre 2026
- FESTIVAL ROCK #2 LÀ ! SÉTOIS ! Sète 11 septembre 2026
- SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO Ó JAM AVEC SARAH & PIERRE Sète 11 septembre 2026
- CONCERT SÈTE ALL STARS Sète 12 septembre 2026
- MA VIE EN BLEU ! Sète 18 septembre 2026