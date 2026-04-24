Sirops de saison, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Sirops de saison, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille samedi 13 juin 2026.
Sirops de saison Samedi 13 juin, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Sirops de saison
Confectionnez des sirops aux saveurs de saison avec des éléments du potager.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Bien se nourrir
Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille
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