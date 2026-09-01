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SISM Exposition de photographies réalisées par le C2R Médiathèque Intercommunale Montélimar

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 bd Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

SISM Exposition de photographies réalisées par le C2R

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-06
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-10-06

Dans le cadre de l’atelier photo du C2R, usagers et professionnels développent leur créativité et leur technique autour de la photographie. Ils profitent des Semaines d’information sur la santé mentale autour de l’art pour exposer leurs œuvres.
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Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

As part of the C2R photography workshop, participants and professionals develop their creativity and technical skills in photography. They take advantage of the Mental Health Awareness Weeks focused on art to exhibit their work.

L’événement SISM Exposition de photographies réalisées par le C2R Montélimar a été mis à jour le 2026-09-01 par Montélimar Tourisme Agglomération

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