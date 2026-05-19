Site-mémorial du Camp des Milles NDM Site Mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Site-mémorial du Camp des Milles NDM

Samedi 23 mai 2026 de 20h à 1h15.

Dernière entrée à 23h00. Site Mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 01:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Site-mémorial du Camp des Milles vous ouvre ses portes pour une soirée immersive et inédite, placée sous le signe de la mémoire, du patrimoine et de la démocratie.

À l’occasion de la 22e édition de la Nuit européenne des musées, événement organisé en France par le ministère de la Culture, le Site-mémorial du Camp des Milles vous ouvre ses portes pour une soirée immersive et inédite, placée sous le signe de la mémoire, du patrimoine et de la démocratie.



Samedi 23 mai 2026, de 20h à 1h15 (dernière entrée à 23h)

Lors des visites guidées, les médiateurs du Site-mémorial vous feront découvrir les conditions de vie des personnes internées et comment une société peut basculer vers le pire ou y résister. Car dans cette tragédie que fut l’engrenage des persécutions jusqu’à la Shoah, des étincelles d’humanité ont surgi les actes de résistance de femmes et d’hommes qui refusèrent de céder aux ordres du gouvernement de Vichy seront mis en lumière.



La visite sera enrichie de lectures de textes et de temps musicaux, avec la participation exceptionnelle d’Alexandra Curti, chanteuse lyrique.



Dans un second temps, à la lueur de lampes de poche, découvrez la Salle des Peintures Murales, ornée d’immenses peintures colorées et ironiques réalisées par les internés.



Exceptionnellement, vous sera également dévoilée la salle Mon Rêve , aux œuvres murales peintes elles aussi par des artistes internés.

Visites guidées sur réservation, visites libres sans réservation

Audioguides gratuits disponibles en français, anglais et allemand .

Site Mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 39 17 11 accueil@campdesmilles.org

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English :

The Camp des Milles Memorial Site opens its doors to you for an immersive and original evening, dedicated to memory, heritage and democracy.

L’événement Site-mémorial du Camp des Milles NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence