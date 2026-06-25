Six Days in October (The Dead Still Riot) – Wishaya Artamat, Pathipon (Miss Oat) et Duck Unit Théâtre de la Bastille PARIS

Et si nous frémissions, le temps d’une soirée, en écoutant des histoires de fantômes ? Ces histoires, si populaires en Thaïlande, que ce soit à la radio ou sur Youtube, cachent aussi une signification plus politique… Octobre, en particulier, est un mois hanté par les spectres d’opposants mystérieusement disparus et de manifestations durement réprimées. Créant dans une semi-clandestinité, Wichaya Artamat explore ainsi la façon dont une société se remémore l’histoire et la dissimule. Car les morts se souviennent des luttes inachevées et continuent de protester, faisant germer dans les esprits une révolte à venir. Bientôt, c’est même le théâtre et toute sa machinerie qui bruissent de présences étranges. Un frisson qui parcourt l’échine, l’angoisse qui étreint le cœur, les poils qui se dressent sur la nuque… en puisant dans le surnaturel, Six Days in October (The Dead Still Riot) s’imagine aussi comme une expérience sensorielle.

Avec le Festival d’Automne

Le Thaïlandais Wichaya Artamat, figure de la nouvelle scène thaïlandaise, poursuit son exploration théâtrale de l’histoire politique de son pays en explorant la façon dont la société se souvient de l’histoire et l’occulte à travers certains jours du calendrier.

Du lundi 12 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h50

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h50

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-12T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T22:50:00+02:00

Date(s) : 2026-10-12T20:00:00+02:00_2026-10-12T21:50:00+02:00;2026-10-13T20:00:00+02:00_2026-10-13T21:50:00+02:00;2026-10-14T20:00:00+02:00_2026-10-14T21:50:00+02:00;2026-10-16T20:00:00+02:00_2026-10-16T21:50:00+02:00;2026-10-17T18:00:00+02:00_2026-10-17T19:50:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/six-days-in-october accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille https://www.facebook.com/ThdelaBastille



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