Six œuvres évanescentes et zénifiantes signées Guillaume Bottazzi, 7ème Squ’ART, Lyon

Informations pratiques

Six œuvres évanescentes et zénifiantes signées Guillaume Bottazzi 18 – 20 septembre 7ème Squ’ART Métropole de Lyon

Visibles depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Ces œuvres rétroéclairées sur toile d’avion, réalisées en 2020 et 2021, créent une atmosphère apaisante. La légèreté et la finesse d’exécution proviennent de la technique utilisée, appelée « glacis », qui consiste à superposer de fines couches transparentes pour donner une douceur et une profondeur aux couleurs.

Elles sont composées de bleu de Prusse, de turquoise, de blanc, de pourpre, de fuchsia et de rose renoncule. Elles créent un espace poétique et enchanteur qui évolue selon l’imaginaire de chacun.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Reportages télévisés :

BFM TV

France 3

Site officiel de Guillaume Bottazzi

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L’adresse exacte est : 105 et 107 rue Bechevelin

Rue perpendiculaire à la rue Jaboulay Tramway : T2 – Arrêt « Centre Berthelot – Sciences Po Lyon » / Métro : Ligne B – Arrêt « Jean Macet » / Bus : Ligne 35 – Arrêt « Béchevelin »

Ces œuvres rétroéclairées sur toile d’avion, réalisées en 2020 et 2021, créent une atmosphère apaisante. La légèreté et la finesse d’exécution proviennent de la technique utilisée, appelée « glacis …

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris