SIXPENCE NONE THE RICHER – LA MARBRERIE Montreuil

SIXPENCE NONE THE RICHER Début : 2026-10-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Sixpence None the Richer est réputé pour son mélange unique d’indie rock et de compositions introspectives. Avec un son magnifique ancré dans la voix incomparable de Leigh Nash et le jeu de guitare complexe de Matt Slocum, leurs performances live captivent complètement le public.Formé en 1992 par Matt Slocum et Leigh Nash à New Braunfels, au Texas, Sixpence None the Richer compte désormais six albums et le tout nouvel EP Rosemary Hill. Le groupe est sans doute surtout connu pour ses singles à succès, notamment “Kiss Me”, qui a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100 et s’est classé dans le top 10 dans seize pays, ainsi que “There She Goes”, “Breathe Your Name” et “Don’t Dream It’s Over”.Le groupe a été salué par la critique, nominé pour deux Grammy Awards, a remporté de nombreux Dove Awards et a reçu des distinctions telles que “Top Soundtrack Single” aux Billboard Music Awards et “Best Song” aux Young Hollywood Awards. Leur reprise de There She Goes des La’s a été élue « Top Song » aux BMI Pop Awards en 2001.Après s’être reformé en 2024, le groupe s’est lancé dans une grande tournée et a sorti le nouvel EP Rosemary Hill. Cette année, Sixpence None the Richer a sorti son tout premier album live, Live at Gruene Hall. À l’occasion de leur retour en tournée en 2024 et 2025, leur première depuis 2013, la chanteuse Leigh Nash a fait part de son enthousiasme : “Je veux revenir en force !”

LA MARBRERIE 21, rue Alexis Lepere 93100 Montreuil 93