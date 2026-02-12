Ski d’or Secteur Grandes Rousses Huez

Ski d’or

Secteur Grandes Rousses Front de neige Huez Isère

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

2026-04-04

Créée par l’ESF pour les plus de 14 ans titulaires au minimum du Chamois d’argent, cette compétition permet aux élèves esf de se mesurer à l’échelle nationale.

Secteur Grandes Rousses Front de neige Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 31 69 info@esf-alpedhuez.com

English : Golden Ski

Created by the ESF for those over 14 who hold at least the Chamois d’argent, this competition enables ESF students to compete on a national scale.

