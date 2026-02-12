Ski d’or Secteur Grandes Rousses Huez
Ski d’or Secteur Grandes Rousses Huez samedi 4 avril 2026.
Ski d’or
Secteur Grandes Rousses Front de neige Huez Isère
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Créée par l’ESF pour les plus de 14 ans titulaires au minimum du Chamois d’argent, cette compétition permet aux élèves esf de se mesurer à l’échelle nationale.
Secteur Grandes Rousses Front de neige Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 31 69 info@esf-alpedhuez.com
English : Golden Ski
Created by the ESF for those over 14 who hold at least the Chamois d’argent, this competition enables ESF students to compete on a national scale.
L’événement Ski d’or Huez a été mis à jour le 2026-02-09 par Alpe d’Huez Tourisme