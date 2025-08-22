La boucle de Sarenne (Circuit n°8) Huez Isère

La boucle de Sarenne (Circuit n°8)

La boucle de Sarenne (Circuit n°8) 38750 Huez Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Rejoindre l’Alpe d’Huez, c’est emprunter les célèbres 21 lacets, des épingles connues des cyclistes du monde entier. En voiture, l’ascension est moins problématique et vous parviendrez certainement plus frais au faîte de la station !

English : The Sarenne round trip (Circuit n°8)

Reaching Alpe d’Huez involves tackling the 21 famous switchbacks known to cyclists the world over. Climbing to the top by car is less of a problem, and you are sure to arrive in better shape at the summit!

Deutsch : La boucle de Sarenne (Circuit n°8)

Um nach Alpe d’Huez zu gelangen, müssen Sie die berühmten 21 Lacets befahren, Haarnadeln, die Radfahrern aus der ganzen Welt bekannt sind. Mit dem Auto ist der Aufstieg weniger problematisch und Sie erreichen den Gipfel des Skiortes sicher frischer!

Italiano :

Per raggiungere l’Alpe d’Huez, bisogna percorrere i famosi 21 pizzi, noti ai ciclisti di tutto il mondo. In auto, la salita è meno problematica e sicuramente raggiungerete la cima del resort più rapidamente!

Español : La boucle de Sarenne (Circuit n°8)

Para llegar a Alpe d’Huez, hay que tomar los famosos 21 cordones, conocidos por los ciclistas de todo el mundo. En coche, la subida es menos problemática y seguro que se llega más rápido a la cima de la estación

