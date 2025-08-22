Le tour d’Auris en vélo électrique Huez Isère

Le tour d’Auris en vélo électrique

Le tour d’Auris en vélo électrique 38750 Huez Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partir de l’Alpe d’Huez pour emprunter la spectaculaire route de la roche et ses balcons surplombants la vallée de la Romanche. Le retour se fait le village de Mizoën, puis le col de Sarenne, autant vous dire que le spectacle est permanent !

English : Around Auris by e-bike

Starting out from Alpe d’Huez, take the spectacular Route de la Roche and its balconies overhanging the Romanche valley. The ride back is via the village of Mizoën and the Col de Sarenne, so it goes without saying that you’ll not be short of amazing views!

Deutsch :

Fahren Sie von Alpe d’Huez aus über die spektakuläre Route de la roche mit ihren Balkonen, die das Romanche-Tal überragen. Der Rückweg führt über das Dorf Mizoën und den Col de Sarenne

Italiano :

Partite dall’Alpe d’Huez per percorrere la spettacolare route de la roche e le sue balconate sulla valle della Romanche. Il viaggio di ritorno porta al villaggio di Mizoën, poi al passo della Sarenne, quindi lo spettacolo è permanente!

Español :

Salga de Alpe d’Huez para recorrer la espectacular ruta de la roche y sus balcones con vistas al valle de la Romanche. El viaje de vuelta te lleva al pueblo de Mizoën y luego al puerto de Sarenne, ¡el espectáculo es permanente!

