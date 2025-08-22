Villard Reculas en vélo électrique Huez Isère

Villard Reculas en vélo électrique

Villard Reculas en vélo électrique 38750 Huez Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Une petite promenade à vélo, sereine et paisible sur les jolies routes de l’Oisans, autour de la station avec pour seul but flâner, déguster les produits de terroir, partir à la découverte de l’église et les rues en pentes d’Huez, la belle vie, quoi !

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 45 69

English : Villard Reculas by e-bike

An easy-going, peaceful bike ride along the lovely Oisans roads, around the resort where you can enjoy tasting local products, as well as exploring the church and the steep, narrow lanes of Huez. Life is good!

Deutsch :

Eine kleine, ruhige und friedliche Radtour auf den schönen Straßen von Oisans rund um den Ort mit einem einzigen Ziel: bummeln, regionale Produkte probieren, die Kirche und die Straßen am Hang von Huez entdecken, das schöne Leben eben!

Italiano :

Un breve, sereno e tranquillo giro in bicicletta sulle belle strade dell’Oisans, intorno alla località con l’unico scopo di passeggiare, degustare i prodotti locali, scoprire la chiesa e le strade alle pendici di Huez, la bella vita, che altro!

Español :

Un corto, sereno y tranquilo paseo en bicicleta por las hermosas carreteras de los Oisans, alrededor de la estación con el único objetivo de pasear, degustar productos locales, descubrir la iglesia y las calles de las laderas de Huez, la buena vida, ¡qué más!

