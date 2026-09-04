Informations pratiques

Skyzophonik Espace Le Goffic Pacé Dimanche 18 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Partenariat ville de Pacé

DES CUIVRES, UNE CHANTEUSE, UN CHANTEUR, UNE BATTERIE ROULANTE ET SURTOUT UNE BELLE ÉNERGIE POSITIVE…. UN BRASS BAND INSOLITE AUX ACCENTS GROOVY!

Skyzophonik, c’est un répertoire original à base de hip-hop, de jazz New-Orleans et de musiques du Monde, le tout articulé autour de compositions authentiques et de reprises étonnantes. Inspiré d’artistes comme Youngblood Brass Band, Louis Armstrong, Beastie Boys ou encore Eminem, ce groupe est bien déterminé à faire chavirer le public.

Une instrumentation raffinée, une rythmique intraitable, des chants scandés haut et fort marquent la singularité de ce collectif de six musiciens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-18T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T19:30:00.000+02:00

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Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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