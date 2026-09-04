Skyzophonik Espace Le Goffic Pacé
dimanche 18 octobre 2026 · Espace Le Goffic · Pacé
Informations pratiques
Skyzophonik Espace Le Goffic Pacé Dimanche 18 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Partenariat ville de Pacé
DES CUIVRES, UNE CHANTEUSE, UN CHANTEUR, UNE BATTERIE ROULANTE ET SURTOUT UNE BELLE ÉNERGIE POSITIVE…. UN BRASS BAND INSOLITE AUX ACCENTS GROOVY!
Skyzophonik, c’est un répertoire original à base de hip-hop, de jazz New-Orleans et de musiques du Monde, le tout articulé autour de compositions authentiques et de reprises étonnantes. Inspiré d’artistes comme Youngblood Brass Band, Louis Armstrong, Beastie Boys ou encore Eminem, ce groupe est bien déterminé à faire chavirer le public.
Une instrumentation raffinée, une rythmique intraitable, des chants scandés haut et fort marquent la singularité de ce collectif de six musiciens.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-18T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-18T19:30:00.000+02:00
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Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
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