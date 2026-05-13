Slam’ensemble – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris
Slam’ensemble – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris mercredi 10 juin 2026.
Poésie contemporaine, le slam est un art oratoire à part entière, permettant de s’exprimer sur une infinitude de sujets.
L’Association InKlusion vous propose un atelier d’initiation à l’écriture de slam, accessible à toutes et tous.
Seul prérequis ? Avoir envie de jouer avec les mots !
Des questions sur cette animation ou sur notre association ? Contactez-nous via les coordonnées renseignées dans le cadre bleu en bas de page à gauche !
Initiation au slam : Écrivons sur l’InKlusion !
Le mercredi 08 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
Le mercredi 24 juin 2026
de 15h00 à 16h00
Le mercredi 10 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Pour que nous puissions anticiper le nombre de participant-es sur chaque session, merci de bien vouloir vous inscrire ici :
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T16:00:00+02:00;2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00
Square Serge Reggiani place de Bitche 75019 Paris
+33757972515 lena.delauney@inklusion.fr https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/ https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/
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