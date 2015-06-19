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AGENDA · Tinqueux

SLIPMAT CHANGE DE DISQUE Rue de la Croix Cordier Tinqueux

samedi 19 juin 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux

Informations pratiques

Début
samedi 19 juin 2027
Fin
samedi 19 juin 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue de la Croix Cordier
Adresse
LE CARRE BLANC
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

SLIPMAT CHANGE DE DISQUE

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-19 15:00:00
fin : 2027-06-19 16:00:00

Date(s) :
2027-06-19

Tout public
SLIPMAT CHANGE DE DISQUE

Sam. 19 juin 15h
Le Carré Blanc Médiathèque
Âge 12+ | 1h | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr

Atelier de personnalisation de feutrine pour platine vinyle avec Manon Painteaux.   .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : SLIPMAT CHANGE DE DISQUE

L’événement SLIPMAT CHANGE DE DISQUE Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne

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