SLIPMAT CHANGE DE DISQUE Rue de la Croix Cordier Tinqueux
samedi 19 juin 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
SLIPMAT CHANGE DE DISQUE
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-19 15:00:00
fin : 2027-06-19 16:00:00
Date(s) :
2027-06-19
Tout public
SLIPMAT CHANGE DE DISQUE
Sam. 19 juin 15h
Le Carré Blanc Médiathèque
Âge 12+ | 1h | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr
Atelier de personnalisation de feutrine pour platine vinyle avec Manon Painteaux. .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : SLIPMAT CHANGE DE DISQUE
L’événement SLIPMAT CHANGE DE DISQUE Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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