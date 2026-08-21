Slow marketing : 3 piliers pour faire du chiffre et du sens, Espace Associatif Quimper-Cornouaille, Quimper

Informations pratiques

Slow marketing : 3 piliers pour faire du chiffre et du sens Mardi 24 novembre, 08h00 Espace Associatif Quimper-Cornouaille Finistère

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T08:00:00+01:00 – 2026-11-24T10:00:00+01:00

Fin : 2026-11-24T08:00:00+01:00 – 2026-11-24T10:00:00+01:00

Comment faire du chiffre sans sacrifier ce en quoi vous croyez ?

Dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus exigeants et les réglementations de plus en plus strictes (CSRD, Green Claims…), le marketing qui « marche encore » n’est plus celui d’hier.

Lors de cette matinale, Anaïs Baumgarten vous propose une heure concrète et sans détour pour comprendre ce qu’est le Slow Marketing et comment l’appliquer à votre réalité d’entrepreneur·e ou de responsable marketing, avec des exemples de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus.

Au programme :

– Audit : évaluer honnêtement ce qui marche (et ce qui ne marche plus)

– Priorisation : choisir les bonnes actions, avec ou sans IA

– Mesure : prouver que marketing responsable rime avec rentabilité

Inscription gratuite mais obligatoire (places lmitées).

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Anaïs Baumgarten est consultante en marketing responsable, fondatrice du podcast Slow Marketing et autrice du livre éponyme (2025).

Après plus de 10 ans d’expérience dans le marketing digital, elle décide de déconstruire ses certitudes pour imaginer un marketing plus juste, plus durable, et tout aussi performant. Elle accompagne aujourd’hui des marques, des entreprises et des collectifs à construire des stratégies alignées avec leurs valeurs, sans sacrifier leur rentabilité.

Espace Associatif Quimper-Cornouaille 1 All. Jean-René Calloc’h, 29000 Quimper Quimper 29000 Ti Douar Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/46iJMSvjyTus »}]

Matinale pour les entreprises de Cornouaille