Slow visite – « Terre à terre », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

lundi 5 octobre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Informations pratiques

Slow visite – « Terre à terre » 5 et 8 octobre Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T12:30:00+02:00 – 2026-10-05T13:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T16:30:00+02:00 – 2026-10-08T17:30:00+02:00

Durée 1h. Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Sans réservation

Plus d’infos sur l’exposition

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/ceramiques-corps-sensibles »}]

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale le MADD ouvre une parenthèse de calme. Une invitation à la contemplation et l’éveil des sens dans la Galerie des savoir-faire.

MADD Bordeaux – L.Gauthier