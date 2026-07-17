Slow visite – « Terre à terre », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
lundi 5 octobre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Slow visite – « Terre à terre » 5 et 8 octobre Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T12:30:00+02:00 – 2026-10-05T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T16:30:00+02:00 – 2026-10-08T17:30:00+02:00
Durée 1h. Gratuit (dans la limite des places disponibles)
Sans réservation
Plus d’infos sur l’exposition
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/ceramiques-corps-sensibles »}]
Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale le MADD ouvre une parenthèse de calme. Une invitation à la contemplation et l’éveil des sens dans la Galerie des savoir-faire.
MADD Bordeaux – L.Gauthier
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