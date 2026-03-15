Smif-N-Wessun New Morning Paris

Smif n Wessun est un groupe de hip-hop originaire de Brooklyn, composé de Tek et Steele et associé au crew Boot Camp Clik. Le premier album du duo, Dah Shinin, sort en 1995 et est reconnu comme un des cent meilleurs albums de hip-hop par le magazine The Source.

Parmi tous les classiques sortis en 1995, Dah Shinin’ de Smif-N-Wessun reste dans les mémoires pour son ambiance sombre et inquiétante. Plus de 20 ans après, Tek et Steele ont toujours l’amour de la scène

Dans la nébuleuse du Boot Camp Click, Smif-N-Wessun fait office de tête d’affiche. Leur grain musical si grimy porte l’ADN de Brooklyn. Au fil des albums les inflexions patoises jamaïcaines viennent se mêler aux lyrics froids décrivant leur quartier, Brownsville.

S’ils n’ont pas eu le succès de Mobb Deep, Smif-N-Wessun a eu une influence certaine sur l’âge d’or du rap français. De « Wrekonize » à « Black Trump », ce concert sera l’occasion de replonger dans les 90’s et leurs classiques.

« Brillant », c’est un adjectif qui leur colle à la peau comme un tatouage facial depuis presque trente ans !

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h30 à 22h00

payant

28,60 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:30:00+02:00_2026-05-20T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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