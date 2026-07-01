SNCF Réseau : Le poste 2 d’Orléans vous accueille pour vous faire découvrir le métier d’aiguilleur !, Poste 2 – Gare d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

SNCF Réseau : Le poste 2 d’Orléans vous accueille pour vous faire découvrir le métier d’aiguilleur ! 19 et 20 septembre Poste 2 – Gare d’Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le poste oste 2 d’Orléans vous accueille pour vous faire découvrir le métier d’aiguilleur et son central dans l’exploitation de la Gare d’Orléans.

Venez comprendre comment les trains sont orientés, et comment les agents assurent la sécurité et la fluidité des circulations.

Une visite instructive et passionnante vous attend !

Poste 2 – Gare d’Orléans 9 avenue Munster 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 07 77 68 10 31 Poste d’aiguillage présence de parking, se rendre au portail vert.

Venez comprendre comment les trains sont orientés, et comment les agents assurent la sécurité et la fluidité des circulations.

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