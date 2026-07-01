SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage de Chartres vous ouvre ses portes !, Poste 1 – Gare de Chartres, Chartres

Informations pratiques

SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage de Chartres vous ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Poste 1 – Gare de Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le poste d’aiguillage P1 de Chartres vous ouvre ses portes ! Venez découvrir le fonctionnement d’un poste d’aiguillage et le rôle essentiel de nos agents.

Curieux de savoir comment les trains circulent ? Plongez dans le quotidien d’un aiguilleur et comprenez pourquoi Chartres est un maillon clé du réseau ferré.

Nous vous attendons nombreux !

Poste 1 – Gare de Chartres 13 bis rue du Faubourg-Saint-Jean 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 03 77 39 46 A 5 minutes de la gare

Le poste d’aiguillage P1 de Chartres vous ouvre ses portes ! Venez découvrir le fonctionnement d’un poste d’aiguillage et le rôle essentiel de nos agents.

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