SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage O de la gare de Tours vous ouvre ses portes !, Gare de Tours, Tours

Informations pratiques

SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage O de la gare de Tours vous ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Gare de Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le poste d’aiguillage O de la gare de Tours vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir les coulisses de la gestion des circulations ferroviaires.

Envie de comprendre comment les trains sont orientés et sécurisés au quotidien ? Venez explorer ce poste stratégique où les aiguilleurs coordonnent en temps réel les itinéraires des circulations au cœur de la gare. Une immersion au plus près des opérations ferroviaires et du fonctionnement du réseau !

Gare de Tours 1, place du Général-Leclerc, 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gares-services/tours

Le poste d’aiguillage O de la gare de Tours vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir les coulisses de la gestion des circulations ferroviaires.

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