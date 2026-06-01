SNCF Réseau – Le poste de commande de la gare de Limoges vous ouvre ses portes !, Gare de Limoges-Bénédictins, Limoges

SNCF Réseau – Le poste de commande de la gare de Limoges vous ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Gare de Limoges-Bénédictins Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le poste de commande de la gare de Limoges vous ouvre ses portes pour une immersion dans les coulisses de la gestion ferroviaire.

Les agents vous expliqueront comment les itinéraires sont tracés et comment les circulations sont pilotées depuis ce poste moderne et central.

Une découverte enrichissante vous attend !

Gare de Limoges-Bénédictins 7 place Maison Dieu, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Une des plus belles gares du monde et inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1975, la gare de Limoges-Bénédictins est labellisée « Patrimoine du XXe siècle ». Son style néo-régional mixe plusieurs courants architecturaux tels que l’Art nouveau et l’Art déco. Accès en bus possible, parking aux alentours.

Le poste de commande de la gare de Limoges vous ouvre ses portes pour une immersion dans les coulisses de la gestion ferroviaire.

©EIC CENTRE LIMOUSIN