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SNCF Réseau – PEI de Tours, PEI Tours SNCF Réseau, Tours

samedi 19 septembre 2026 · PEI Tours SNCF Réseau · Tours

SNCF Réseau – PEI de Tours, PEI Tours SNCF Réseau, Tours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
PEI Tours SNCF Réseau
Adresse
134 Rue Édouard Vaillant, 37000 Tours
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
7 places par visite (toutes les heures).

SNCF Réseau – PEI de Tours Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 PEI Tours SNCF Réseau Indre-et-Loire

7 places par visite (toutes les heures).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Nous concevons et préparons les infrastructures ferroviaires de demain, tout en veillant chaque jour à la sécurité du réseau. Grâce à des inspections régulières, notamment par drone, nous surveillons ponts, viaducs et ouvrages d’art afin de garantir des déplacements sûrs pour tous.

PEI Tours SNCF Réseau 134 Rue Édouard Vaillant, 37000 Tours Tours 37000 La Fuye-Velpeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Nous concevons et préparons les infrastructures ferroviaires de demain, tout en veillant chaque jour à la sécurité du réseau.

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