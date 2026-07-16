SNCF Réseau vous ouvre les portes de la gare de Pontarlier, Gare de Pontarlier (Doubs), Pontarlier

Informations pratiques

SNCF Réseau vous ouvre les portes de la gare de Pontarlier 19 et 20 septembre Gare de Pontarlier (Doubs) Doubs

Inscription sur https://affluences.com à partir du 3 septembre 2026, rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. 15 personnes maximum par créneau horaire proposé,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Venez découvrir l’histoire fascinante de la gare de Pontarlier, véritable témoin de l’épopée ferroviaire du Haut-Doubs, depuis sa construction jusqu’à nos jours.

Laissez-vous transporter sur les rails du temps et revivez l’aventure du chemin de fer à Pontarlier : l’arrivée des premières locomotives à vapeur, le développement des lignes ferroviaires , la vie animée des quais, ainsi que les grandes transformations qui ont marqué la gare.

Entre progrès techniques, anecdotes insolites et événements historiques, embarquez pour un voyage au cœur du patrimoine ferroviaire Pontissalien en compagnie des agents de SNCF Réseau et découvrez comment le train a façonné l’histoire de la ville.

Gare de Pontarlier (Doubs) 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Larmont – Saint-Étienne Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com/ »}]

Venez découvrir l’histoire fascinante de la gare de Pontarlier, véritable témoin de l’épopée ferroviaire du Haut-Doubs, depuis sa construction jusqu’à nos jours.

©Frédéric Delgrandi