SNCF VOYAGEURS Technicentre Le Landy, SNCF Technicentre Le Landy, Saint-Denis

Informations pratiques

SNCF VOYAGEURS Technicentre Le Landy Samedi 19 septembre, 10h00 SNCF Technicentre Le Landy Seine-Saint-Denis

Inscription obligatoire sur https://affluences.com à partir du 10 septembre Chaussures plates fermées obligatoires, pas d’accès poussettes. A partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:40:00+02:00

Venez à la rencontre du Technicentre Le Landy afin de découvrir le savoir-faire techniques des équipes de maintenance et mettre en lumière l’histoire industrielle du site.

Un parcours vous sera proposé avec la découverte de la chaîne O2D en conditions réelles de fonctionnement, l’observation des opérations sur gros organes : bogies, moteurs…

Un stand RH sera également présent pour que vous puissiez déposer vos CV.

Durée estimée à 50mn

SNCF Technicentre Le Landy 147 rue du Landy 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}] Depuis 127 ans, Le Technicentre Le Landy veille à ce que chaque rame quitte le site dans les meilleures conditions de sécurité et de performance. Vous serez plongés au cœur de l’activité quotidienne du Technicentre, en conditions réelles d’exploitation. Il s’agit d’une immersion authentique et rare dans un environnement industriel ferroviaire de premier plan, habituellement inaccessible au public. Accès transports en commun : ligne RER D arrêt Stade de France-St Denis ou ligne 14 station Saint-Denis Pleyel.

Venez à la rencontre du Technicentre Le Landy afin de découvrir le savoir-faire techniques des équipes de maintenance et mettre en lumière l’histoire industrielle du site.

Sabra EL OUATI, SNCF VOYAGEURS