SNCF Voyageurs – Visite du Technicentre de Maintenance – Site d’Amiens, Technicentre TER Sud HDF – Site d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

SNCF Voyageurs – Visite du Technicentre de Maintenance – Site d’Amiens Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Technicentre TER Sud HDF – Site d’Amiens Somme

Limité à 35 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Lors de cette visite, vous pourrez explorer les installations et les métiers de la maintenance. C’est une occasion pour comprendre et mettre en lumière les enjeux qui nous animent chaque jour : la sécurité, la fiabilité, la modernisation.

C’est également l’occasion de découvrir nos engagements en tant que patrimoine industriel vivant.

Technicentre TER Sud HDF – Site d’Amiens 162 rue Dejean, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/ »}] Pour accéder au Technicentre, de la gare SNCF, vous avez 17 minutes à pied. Vous pouvez également prendre le bus 7.

Lors de cette visite, vous pourrez explorer les installations et les métiers de la maintenance. C’est une occasion pour comprendre et mettre en lumière les enjeux qui nous animent chaque jour : la la…

©Mayeux