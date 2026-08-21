UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Amiens

SNCF Voyageurs – Visite du Technicentre de Maintenance – Site d’Amiens, Technicentre TER Sud HDF – Site d’Amiens, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Technicentre TER Sud HDF - Site d'Amiens · Amiens

SNCF Voyageurs – Visite du Technicentre de Maintenance – Site d’Amiens, Technicentre TER Sud HDF – Site d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Technicentre TER Sud HDF - Site d'Amiens
Adresse
162 rue Dejean, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
Limité à 35 personnes par groupe

SNCF Voyageurs – Visite du Technicentre de Maintenance – Site d’Amiens Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Technicentre TER Sud HDF – Site d’Amiens Somme

Limité à 35 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Lors de cette visite, vous pourrez explorer les installations et les métiers de la maintenance. C’est une occasion pour comprendre et mettre en lumière les enjeux qui nous animent chaque jour : la sécurité, la fiabilité, la modernisation.
C’est également l’occasion de découvrir nos engagements en tant que patrimoine industriel vivant.

Technicentre TER Sud HDF – Site d’Amiens 162 rue Dejean, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/ »}] Pour accéder au Technicentre, de la gare SNCF, vous avez 17 minutes à pied. Vous pouvez également prendre le bus 7.
Lors de cette visite, vous pourrez explorer les installations et les métiers de la maintenance. C’est une occasion pour comprendre et mettre en lumière les enjeux qui nous animent chaque jour : la la…

©Mayeux

À voir aussi à Amiens (Somme)