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SNIPER 1ERE PARTIE SALLE POLYVALENTE – LAVAL Laval

SNIPER 1ERE PARTIE SALLE POLYVALENTE – LAVAL Laval

SNIPER 1ERE PARTIE SALLE POLYVALENTE – LAVAL Laval vendredi 27 novembre 2026.

Lieu : SALLE POLYVALENTE - LAVAL

Adresse : PLACE HERCÉ

Ville : 53000 Laval

Département : 53

Début : 2026-11-27

Fin : 2026-11-27

Heure de début : 19:30

SNIPER 1ERE PARTIE Début : 2026-11-27 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE POLYVALENTE – LAVAL PLACE HERCÉ 53000 Laval 53

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