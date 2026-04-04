SNIPER 1ERE PARTIE SALLE POLYVALENTE – LAVAL Laval
SNIPER 1ERE PARTIE SALLE POLYVALENTE – LAVAL Laval vendredi 27 novembre 2026.
SNIPER 1ERE PARTIE Début : 2026-11-27 à 19:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
SALLE POLYVALENTE – LAVAL PLACE HERCÉ 53000 Laval 53
À voir aussi à Laval (53)
- Laval Virtual Espace Mayenne Laval 8 avril 2026
- En studio, Le Quarante, Laval 13 avril 2026
- Atelier upcycling La boutique Di Arianna Laval 13 avril 2026
- Confection bougie en cire de soja Laval 13 avril 2026
- Atelier broderie La boutique Di Arianna Laval 13 avril 2026