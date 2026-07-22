Sniper Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Sniper

Jeudi 25 mars 2027 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 34 – 34 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:30:00

fin : 2027-03-25

Date(s) :

2027-03-25

Aketo et Tunisiano annoncent leur retour sur scène pour une tournée de concerts, sous le nom de Sniper version duo. Un retour assume aux sources raviver les classiques, proposer de nouvelles chansons, et réaffirmer leur voix dans le rap engage.

Groupe fondateur du rap français, Sniper voit le jour en 1997 dans le Val‐d’Oise, autour d’Aketo, Tunisiano, Blacko et le DJ Boudj. Ils marquent très vite le paysage musical avec des albums forts comme Du rire aux larmes (2001), Grave dans la roche (2003) et Trait pour trait (2006), mêlant engagement, vécu des cites, critique sociale et force poetique.





Les fans peuvent s’attendre a des rappels de titres emblématiques, mais aussi a la découverte d’un univers plus mature, débarrasse des tensions passées, centre sur le respect, l’authenticité et l’énergie. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aketo and Tunisiano have announced their return to the stage for a concert tour under the name Sniper: Duo Edition. It’s a confident return to their roots: reviving classics, performing new songs, and reaffirming their voice in socially conscious rap.

L’événement Sniper Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille