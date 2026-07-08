Sniper + Martin Gal Salle Polyvalente Laval
vendredi 27 novembre 2026 · Salle Polyvalente · Laval
Informations pratiques
Laval
Sniper + Martin Gal
Salle Polyvalente Place de Hercé Laval Mayenne
Tarif : 32 – 32 – 34 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 19:30:00
fin : 2026-11-27 23:59:00
Date(s) :
2026-11-27
Groupe fondateur du rap français, Sniper voit le jour en 1997 dans le Val-d’Oise, autour d’Aketo, Tunisiano, Blacko et le DJ Boudj.
Ils marquent très vite le paysage musical avec des albums forts comme Du rire aux larmes (2001), Gravé dans la roche (2003) et Trait pour trait (2006), mêlant engagement, vécu des cités, critique sociale et force poétique. Pour 2026, Aketo et Tunisiano annoncent leur retour sur scène pour une tournée de concerts, sous le nom de Sniper version duo. Un retour assumé aux sources raviver les classiques, proposer de nouvelles chansons, et réaffirmer leur voix dans le rap engagé. Les fans peuvent s’attendre à des rappels de titres emblématiques, mais aussi à la découverte d’un univers plus mature, débarrassé des tensions passées, centré sur le respect, l’authenticité et l’énergie. .
Salle Polyvalente Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
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English :
A founding group of French rap, Sniper was born in 1997 in the Val-d?Oise, around Aketo, Tunisiano, Blacko and DJ Boudj.
L’événement Sniper + Martin Gal Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME
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