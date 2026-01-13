Sniper Roubaix

Sniper

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22 23:00:00

Date(s) :

2026-10-22

**Sniper** sera en concert à La Condition Publique le jeudi 22 octobre 2026. Un concert organisé par **Tu m’étonnes Productions** en partenariat avec **la Condition Publique.**

Groupe fondateur du rap français, **Sniper** voit le jour en 1997 dans le Val‑d’Oise, autour d’Aketo, Tunisiano, Blacko et le DJ Boudj. Ils marquent très vite le paysage musical avec des albums forts comme Du rire aux larmes (2001), Gravé dans la roche (2003) et Trait pour trait (2006), mêlant engagement, vécu des cités, critique sociale et force poétique. Pour 2026, Aketo et Tunisiano annoncent leur retour sur scène pour une tournée de concerts, sous le nom de **Sniper** version duo. Un retour assumé aux sources raviver les classiques, proposer de nouvelles chansons, et réaffirmer leur voix dans le rap engagé. Les fans peuvent s’attendre à des rappels de titres emblématiques, mais aussi à la découverte d’un **univers plus mature**, débarrassé des tensions passées, centré sur le respect, l’authenticité et l’énergie.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

**Sniper** will be in concert at La Condition Publique on Thursday, October 22, 2026. A concert organized by **Tu m’étonnes Productions** in partnership with **la Condition Publique.**

A founding group of French rap, **Sniper** was born in 1997 in the Val?d?Oise, around Aketo, Tunisiano, Blacko and DJ Boudj. They quickly made their mark on the musical landscape with powerful albums such as Du rire aux larmes (2001), Gravé dans la roche (2003) and Trait pour trait (2006), blending commitment, real-life experience of the cités, social criticism and poetic force. For 2026, Aketo and Tunisiano announce their return to the stage for a concert tour, under the name **Sniper** duo version. A return to their roots: reviving the classics, offering new songs, and reaffirming their voice in committed rap. Fans can look forward to encores of iconic tracks, but also to the discovery of a more mature **universe**, free of past tensions and focused on respect, authenticity and energy.

