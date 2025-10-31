So Floyd The Pink Floyd Show Zenith de Limoges Limoges
So Floyd The Pink Floyd Show Zenith de Limoges Limoges vendredi 22 janvier 2027.
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2027-01-22
fin : 2027-01-22
2027-01-22
Après l'incroyable succès de leurs premiers concerts, le groupe SO FLOYD revient sur scène pour une tournée dans les plus grandes salles de France. Musicalement exceptionnel, techniquement hors norme, le groupe SO FLOYD a su convaincre les mélomanes, les puristes et les fans de PINK FLOYD par la précision de ses riffs, la magie des lumières, la qualité du son, l'interprétation exceptionnelle et la fidélité troublante aux concerts du légendaire groupe londonien ! SO FLOYD revisite les plus grands succès du groupe britannique, des morceaux ancrés dans la mémoire collective et des concerts inscrits au panthéon de la musique !
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55
