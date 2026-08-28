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So Floyd The Pink Floyd show avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

samedi 21 novembre 2026 · avenue du 14 juillet 1789 · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
avenue du 14 juillet 1789
Adresse
Palais des congrès Charles Aznavour
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
39 39 85

Montélimar

So Floyd The Pink Floyd show

avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 23:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Dès les 1ères notes, une évidence s’impose celle de retrouver l’univers de PINK FLOYD dans toute son ampleur et son intensité. Avec ce spectacle, le public est invité à [re]découvrir l’ADN des Pink Floyd qui a profondément marqué l’histoire du rock.
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avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

From the very first notes, one thing becomes clear: this is a return to the world of PINK FLOYD in all its breadth and intensity. With this show, the audience is invited to [re]discover the essence of Pink Floyd, which has left a profound mark on the history of rock.

L’événement So Floyd The Pink Floyd show Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

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