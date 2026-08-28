So Floyd The Pink Floyd show avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

So Floyd The Pink Floyd show

avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 23:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Dès les 1ères notes, une évidence s’impose celle de retrouver l’univers de PINK FLOYD dans toute son ampleur et son intensité. Avec ce spectacle, le public est invité à [re]découvrir l’ADN des Pink Floyd qui a profondément marqué l’histoire du rock.

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avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

From the very first notes, one thing becomes clear: this is a return to the world of PINK FLOYD in all its breadth and intensity. With this show, the audience is invited to [re]discover the essence of Pink Floyd, which has left a profound mark on the history of rock.

L’événement So Floyd The Pink Floyd show Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération