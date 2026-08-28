So Floyd The Pink Floyd show avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
samedi 21 novembre 2026 · avenue du 14 juillet 1789 · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
So Floyd The Pink Floyd show
avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 39 – 39 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 23:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Dès les 1ères notes, une évidence s’impose celle de retrouver l’univers de PINK FLOYD dans toute son ampleur et son intensité. Avec ce spectacle, le public est invité à [re]découvrir l’ADN des Pink Floyd qui a profondément marqué l’histoire du rock.
.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the very first notes, one thing becomes clear: this is a return to the world of PINK FLOYD in all its breadth and intensity. With this show, the audience is invited to [re]discover the essence of Pink Floyd, which has left a profound mark on the history of rock.
L’événement So Floyd The Pink Floyd show Montélimar a été mis à jour le 2026-08-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Librairie Chant Libre Montélimar 10 septembre 2026
- Cinéma Le Retour de Cannes du GNCR aux Templiers Place du Temple Montélimar 11 septembre 2026
- La grande braderie Montélimar 11 septembre 2026
- Jeux de société Les jeux du Vendredi Médiathèque Intercommunale Montélimar 11 septembre 2026
- Lecture Bébé bouquine Médiathèque Intercommunale Montélimar 12 septembre 2026