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SO LA LUNE LA CARTONNERIE Reims

SO LA LUNE LA CARTONNERIE Reims

SO LA LUNE LA CARTONNERIE Reims jeudi 22 octobre 2026.

Lieu : LA CARTONNERIE

Adresse : 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-10-22

Fin : 2026-10-22

Heure de début : 20:00

SO LA LUNE Début : 2026-10-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51

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