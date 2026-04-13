So La Lune La BAM Metz

Metz

So La Lune

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Avec sa voix singulière, sa maîtrise des mélodies, son univers et ses textes mélancoliques, So La Lune est l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants de sa génération. L’artiste rappe depuis ses 10 ans, mais commence réellement à se faire un nom à partir de 2019 avec son projet Tsuki ; devenant rapidement l’un des visages de la nouvelle scène urbaine française. Depuis, il confirme son succès avec la sortie de sept EPs en 2021, les albums Fissure de vie en 2022, L’enfant de la pluie en 2023 et Nouveau produit en 2025. Coté scène, So La Lune a su imposer son style premier concert au Nouveau Casino en 2022, il a rapidement pris de l’altitude en quelques années La Cigale, l’Olympia, le Zénith de Paris et une tournée. De retour en concert en 2026, il sera sur la scène de la BAM le 20 novembre 2026.Tout public

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La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

With his singular voice, mastery of melodies, melancholy universe and lyrics, So La Lune is one of the most talented and intriguing rappers of his generation. The artist has been rapping since he was 10, but really began to make a name for himself in 2019 with his Tsuki project, rapidly becoming one of the faces of the new French urban scene. Since then, he has confirmed his success with the release of seven EPs in 2021, the albums Fissure de vie in 2022, L’enfant de la pluie in 2023 and Nouveau produit in 2025. On the live scene, So La Lune has established his style: first concert at the Nouveau Casino in 2022, he quickly gained momentum in just a few years: La Cigale, Olympia, Zénith de Paris and a tour. Back in concert in 2026, he will be on stage at BAM on November 20, 2026.

L’événement So La Lune Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ